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Hedwiges Maduro, NEC ile PSV arasındaki Eredivisie maçının ilk yarısında VAR'ın müdahalesine tepkili. Eindhoven ekibi, Deveron Fonville'in elle oynamasının ardından penaltı kazandı ve Ivan Perisic atışı gole çevirdi. Maduro, video yardımcı hakemin pozisyona müdahale etmemesi gerektiğini devre arasında ESPN'de söyledi.

PSV, cumartesi günü Goffertstadion'da ilk yarıyı 0-3'lük rahat bir üstünlükle tamamladı. Filip Kostic 14. dakikada şık bir golle perdeyi açtı, Perisic ise on dakika sonra penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

Hırvat oyuncunun golünden önce tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ruben van Bommel'in ortası Fonville'in koluna çarptı. VAR'ın çağrısı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyen hakem Jeroen Manschot penaltı noktasını gösterdi.

Sunucu Milan van Dongen, devre arasında Maduro'ya VAR'ın müdahale etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Maduro, "Hayır, aslında etmemeliydi. Bence VAR bu pozisyondan uzak durmalıydı. Sonuçta elle oynama var ama oyuncunun kolunu vücuduna doğru çekmeye çalıştığını da düşünüyorum" dedi.

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Yorumcu, "Top dirseğinin alt kısmına çarpıyor. Herkes bunun elle oynama olduğunu söyleyebilir, bunu görüyorsunuz. Ama bence topun gittiği yöne de bakmak gerekiyor" diye devam etti.

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Maduro, oyun kurallarına göre elle oynama değerlendirilirken topun gittiği yönün belirleyici olmadığının farkında. "Bunun kuralda yer almadığını biliyorum ama top kaleye doğru gitmiyor ve arkasında kimse yok" dedi.

Van Dongen, Fonville'in vücudunu doğal olmayan biçimde büyütüp büyütmediğinin ve kolunu bilerek topa doğru hareket ettirip ettirmediğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Maduro ise "Tam tersine, kolunu vücuduna doğru çekmeye çalışıyor. O yüzden bu karara biraz itirazım var. Bence çok ağır bir ceza" yanıtını verdi.

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Eski orta saha oyuncusu, Manschot'un görüntüleri izledikten sonra penaltı kararı vermesini ise anlayabiliyor. "Hakem olarak ekrana çağrıldığınızda kuralları uygulamanız gerektiğini de anlıyorum. O zaman penaltı verebilirsiniz ama bence VAR bu pozisyondan uzak durmalıydı" dedi.

Maduro, Fonville topa koluyla dokunmasaydı NEC'in bundan neredeyse hiç zarar görmeyeceğini vurguladı. "Top yoluna devam etseydi arkasında kimse olmayacaktı. PSV'den topa dokunup gol atabilecek bir oyuncu yok ve top da kaleye gitmiyor" dedi.