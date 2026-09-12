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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

Çeviri:

Hediyeler ama gol yok: Barcelona'nın ikilisi Flick'in sisteminde ters yönde ilerliyor

Barcelona
Valencia
A. Gordon
D. Olmo
La Liga
Şampiyonlar Ligi
İspanya
İngiltere

İlk ziyaretin peşinde bir yolculuk

Anthony Gordon ve Dani Olmo ikilisi, sezonun ilk maçlarında gollerin yapımına doğrudan katkı sağlayarak takımın gol verimliliğini artırmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu, ikisinin de şu ana kadar gol atamamış olmalarına rağmen gerçekleşti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, sezonun ilk beş maçında A takımının forma numarasına sahip, kadroda bulunan tüm hücum hattı oyuncuları gol attı; Anthony Gordon ve Dani Olmo hariç.

İki oyuncu da gol atma kabiliyetine sahip ve bu sezon takımın gol üretimini artırmak için çalışacaklar. Bu arada Raphinha 8 golle hesabını açarken, Lamine Yamal 5 gol, Fermin Lopez 4 gol, Karim Adeyemi 2 gol attı; yeni transfer Gabriel Jesus da rakip filelere ilk golünü kaydetti.

Gordon ve Olmo şu ana kadar herhangi bir golü kutlamamış olsalar da, iki oyuncu da gollerin yapımına doğrudan katkı sağladı.

İngiliz oyuncu, ligde forma giydiği dört maçta 5 asist yaptı; kariyerine Elche karşısında iki gole yaptığı katkıyla başladı, ardından Rayo karşısında iki asist daha yaptı ve Valencia karşısında bir asiste daha imza attı.

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Valencia karşılaşmasında ise Dani Olmo, 5-0'lık galibiyet sırasında yine iki asist yaptı.

Gordon ve Olmo'ya ek olarak, Hamza Abdelkerim ve Jesse Bisio adlı iki forvet de A takımında yedek takımdan numaralarla yer almalarına rağmen şu ana kadar gol atamadı.

Mısırlı forvet yalnızca 4 dakika sahada kalırken, Belçikalı oyuncu ise şu ana kadar ilk kez sahaya çıkmadı.

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