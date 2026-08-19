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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

"Hedeflere sadece kısmen ulaşıldı": AS Monaco, Paul Pogba hakkındaki kararını açıkladı

1. Lig
AS Monaco
P. Pogba

Paul Pogba ile şu ana kadarki kulübü AS Monaco’nun yolları bugünden itibaren ayrılıyor

Ligue 1 ekibinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, "her iki taraf da", "başlangıçta belirlenen hedeflere yalnızca kısmen ulaşıldığı" sonucuna vardı. Bu nedenle, 2018 dünya şampiyonuyla başlangıçta Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmenin feshedilmesine karar verildi.

Pogba, Aralık 2024'ten bu yana kulüpsüz olmasının ardından 2025 yazında Monaco'ya gelmişti. Bir önceki durağı Juventus'ta da sözleşmesi feshedilmişti. Ayrıca Pogba, doping nedeniyle Mart 2025'e kadar 18 ay men cezası almıştı.

Ardından 33 yaşındaki oyuncu, Monaco'da üst düzey futbol için gereken form seviyesine yeniden ulaşamadı. Geçen sezon Ligue 1'de sadece altı maça çıktı ve bunların yalnızca birine ilk 11'de başladı. Pogba toplamda sadece 115 dakika süre alabildi.

FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYGetty Images

"Hedeflere yalnızca kısmen ulaşıldı": Paul Pogba, Monaco'dan ayrılıyor

200'den fazla resmi maçta Manchester United forması giyen orta saha oyuncusu şu anda sol arka adalesindeki zorlanmadan muzdarip. Sezon öncesi hazırlık döneminde de uzun süre sağ dizinde sorun yaşamıştı.

Buna karşın kulüp, basın açıklamasında Pogba'nın "dikkat çekici tutumunu, kararlılığını ve en yüksek standartlarını" övdü; oyuncunun "uzun bir aranın ardından yeniden en üst seviyede rekabete döndüğü" belirtildi.

Pogba ise bu sırada başkana, kulüp yönetimine, takım arkadaşlarına, tüm ekibe ve kendisine inanan tüm taraftarlara teşekkür etti. Pogba, umduğu kadar fazla maç oynayamamış olsa da Monaco için forma giymenin "inanılmaz bir deneyim" olduğunu söyledi.

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