Hearts teknik direktörü: Salah'ı durdurmak için bu buluşa başvurdum

Hearts'ın teknik direktörü Walter Franken, Uganda'lı kanat oyuncusu Rogers Mato'ya övgüler yağdırdı. Oyuncu, takımının Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde Trabzonspor'a 2-0 kaybettiği karşılaşmada, takımın yaşadığı çok sayıda eksikliğe rağmen sol bek mevkiinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Söz konusu maçta rakip takımda Mohamed Salah de yer aldı.

Hearts, geçtiğimiz pazar günü Celtic karşısında aldığı 7-1'lik ağır mağlubiyetin ardından, orta saha ve savunma hatlarındaki bir dizi temel oyuncusunun eksikliğiyle Türkiye'ye geldi.

Takım, maçın başlamasından önce yeni bir ağır darbe daha aldı. Sol bek Harry Milne'in, maçtan bir önceki gece Papara Park'ta yapılan antrenmanlar sırasında ön çapraz bağda yırtık olduğundan şüphelenilen bir sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.

Franken, Milne'in yokluğunu telafi etmek için sol bek mevkiinde Mato'ya güvenerek herkesi şaşırttı. Ancak Uganda'lı kanat oyuncusu muhteşem bir performans sergiledi ve maç öncesinde takımı saran endişelere rağmen Hearts'ın ağır bir skorla yenilmesini engellemeye katkıda bulundu.

Salah, 32. dakikada bir penaltıyla ev sahibi takımı öne geçirdi; ardından eski Liverpool yıldızı, 58. dakikada takım arkadaşı Francolino'ya ikinci golün asistini yaptı.

Franken, Mato'yu sol bek mevkiinde oynatma kararı hakkında İskoçya'daki BBC'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet, Harry dün maçtan çekilmek zorunda kaldıktan sonra bugün onunla zaten konuştum."

Şöyle devam etti: "Bugün Rogers'la konuştum ve konuşmamız sırasında son derece netti; 'Sorun yok' dedi. Ona mevkisiyle ilgili bazı detayları ve ayrıca Salah'ı markaja alma görevini anlattım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mevkide hızla başa çıkabileceğini biliyordum; ayrıca Rogers'ın tam konsantre olduğunda, özellikle de aslında bir hücum oyuncusu olması nedeniyle, birebir mücadelelerde son derece güçlü olduğunu da biliyorum."

Devamında şunları ekledi: "Bu yüzden, işlerin bu şekilde yürüdüğünü görmekten mutluyum; çünkü Salah iki ya da üç gol atsaydı, herkes kararın yanlış ve isabetsiz olduğunu söylerdi, ama bazı oyunculara güvenmen gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bazı oyuncuların zorunluluk nedeniyle asıl mevkilerinden farklı mevkilerde oynadığını gördüğünde, bu olumlu bir şey. Altı oyuncunun sakatlanmasıyla orta sahada elimizde yalnızca bir oyuncu vardı. Ayrıca Jordi Altina da asıl mevkisi olmamasına rağmen orta saha mevkiinde muhteşem bir performans sergiledi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gibi şeylerin yaşandığını, geçen haftaki maçın sonucunu geride bırakabildiğimizi ve iyi bir takım performansı sergileyebildiğimizi görmekten mutluyum."