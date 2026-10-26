Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, bu akşam pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törenin başlamasından önce 2026 Ballon d'Or sıralamasında 17. sıraya gerileyerek, üst üste ikinci kez verdiği sözü yerine getirmekte başarısız oldu.

İki yıl önce Vinicius, Real Madrid ile üstün bir sezon geçirip beyazlı takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasının ardından Ballon d'Or'u kazanmak için öne çıkan bir aday konumundaydı.

Birçok kişi Brezilyalının bu prestijli ödülü kazanacağını öngörmüştü, ancak ödülü Manchester City'nin eski, Barcelona'nın ise şu anki yıldızı İspanyol Rodri'ye kaptırdı. Brezilyalı oyuncu, "X" platformundaki hesabından şöyle yanıt verdi: "Gerekirse bunu 10 kez yaparım, onlar buna hazır değiller."

İşte o andan itibaren Vinicius'un Ballon d'Or yarışındaki gerilemesi başladı. 2025 sürümünde 16. sırada yer aldıktan sonra bu yıl bir basamak daha gerileyerek 17. sıraya düştü. Bu, iki yıl önce dünyanın en parlak yıldızlarından biri olduğu sırada sergilediği görüntüden uzaklaştığının bir göstergesi oldu.

2026 Ballon d'Or sıralamasında 17. sırada yer aldığının açıklanmasının ardından Vinicius Junior, sosyal medyada alay konusu haline geldi. Birçok kişi, gerekirse ödülü 10 kez kazanmaya kararlı olduğunu vurguladığı iki yıl önceki açıklamalarını hatırlatarak, sıralamadaki gerilemesinin onu 2024'te şampiyonluk için öne çıkan bir aday yapan seviyeden uzaklaştığını yansıttığını değerlendirdi.

Vinicius'un gerilemesi bireysel ödüllerle sınırlı kalmıyor. Brezilyalı yıldız, bu sezona mütevazı bir başlangıç yapmasının ardından Real Madrid ile zorlu bir dönemden geçiyor; performansına yönelik eleştiriler ve hücumdaki etkisinin azalması, beyazlı takımın kadrosundaki temel yerini yeniden kazanıp kazanamayacağına dair soru işaretlerini gündeme getirdi.

Vinicius'un yeri, özellikle son dönemde parlayan Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin eline geçen fırsatları değerlendirerek dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından her zamankinden daha fazla tehlike altında. Bu durum, Brezilyalıyı eski seviyesini yeniden yakalamak için gerçek bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.



