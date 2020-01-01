Hazard'dan Real Madrid'e kötü haber

Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Eden Hazard'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

'nın 25. haftasında , deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eden Hazard, 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Vinicius Junior'a bıraktı.

Resmi açıklama: Kırık tespit edildi!

Real Madrid'den yapılan resmi açıklamaya göre 'den geldiğinden beri sakatlıklarla boğuşan Belçikalı yıldızın sağ distal fibula kemiğinde (ayak bileği) kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Hazard'ın 2 ay kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hazard, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 26 Şubat'ta ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Yaklaşık 3 aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, 16 Şubat'ta oynanan maçı ile sahalara dönmüştü. Hazard, Levante karşısında bu sezonki 10. lig maçına henüz çıkabildi.