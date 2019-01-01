Hazard: Ronaldo'nun formasını devralmak kolay değil

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Cristiano Ronaldo'nun yerini doldurmanın zor olduğunu ifade etti.

Yaz transfer döneminde 'den 'e transfer olan 28 yaşındaki yıldız futbolcu Eden Hazard, İspanya'daki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Belçikalı futbolcu, bir önceki sezon takımdan ayrılarak 'a giden 'nun formasını devralmanın kolay olmadığını dile getirdi. Real Madrid formasıyla 7 maça çıkmasına rağmen sadece 1 gol ve 2 asist yapan Hazard'ın bu boşluğu doldurmada başarısız olduğu eleştirileri getirilirken başarılı futbolcu kulüp kanalında şunları söyledi:

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"Cristiano'dan sonra bu formayı gitmek kolay değil. O, tarihi bir futbolcu."

'da 6. sırada bulunmalarına rağmen kupaya ulaşacakları konusunda kendilerine güvendiğini ifade eden Hazard, "Her şeyi kazanabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bir kupa kaldırmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nin önemli olduğunu biliyorum. Onu kazanmak için buradayım. Bu kupa hepimiz için çok önemli. Dünyanın en iyi kulübündeyim ve elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum."

Ligde geçtiğimiz hafta Mallorca'ya 1-0 mağlup olan Real Madrid, 30 Ekim Çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek.