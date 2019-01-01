Hazard El Clasico'da yok, Marcelo şüpheli
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. başında PSG ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Eden Hazard'ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.
Thomas Meunier ile girdiği mücadele esnasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu, 68. dakikasında yerini Gareth Bale'a bırakmak zorunda kalmıştı. Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre sağ ayak bileğinde çatlak tespit edilen Belçikalı futbolcunun tedavisine başlandı.
Hazardın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 18 Aralık'ta Barcelona ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi neredeyse imkansız.
Öte yandan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo'nun da sol soleus kasında yaralanma tespit edildiği açıklaması yapıldı. Tedavisine başlanan oyuncunun El Clasico'ya yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil.