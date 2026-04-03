Hayatta kalan tek kulüp... Asya'dan gelen yaptırımlar Suudi kulüplerini vurdu

Asya turnuvalarına katılan Suudi kulüpler, geçtiğimiz maçlarda meydana gelen bazı ihlaller nedeniyle disiplin cezalarına çarptırıldı.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat", Asya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nin Asya Şampiyonlar Ligi ve Asya 2. Ligi'nde yer alan çeşitli kulüplere uyguladığı bazı cezaları aktardı.

Al-Hilal ve Al-Ahli kulüpleri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde disiplin cezalarına çarptırılırken, Al-Ittihad kulübü cezadan muaf tutuldu. Al-Nassr kulübü ise Asya Şampiyonlar Ligi 2'de cezaya çarptırıldı.

En dikkat çeken ceza Al-Hilal'e verildi; kulüp, ligin sekizinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile oynanan maçın ardından medya etkinliklerine katılmadığı için 35 bin dolar, Uruguaylı forveti Darwin Núñez ise 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Al-Ahli ise ligin sekizinci haftasındaki Al-Ahli Shabab maçı öncesinde sahaya geç çıkması ve yetkisiz kişilerin giriş kaydı yapması nedeniyle toplam 9.250 dolar para cezasına çarptırıldı.

Asya Şampiyonlar Ligi 2'de ise Al-Nassr, çeyrek final ilk ayağında Türkmenistan'ın Arkadag takımıyla oynanan maçın ikinci yarısı başlamadan önce oyuncularının sahaya geç çıkması nedeniyle 1.750 dolar para cezasına çarptırıldı.