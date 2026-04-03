Hayatta kalan tek kulüp... Asya'dan gelen yaptırımlar Suudi kulüplerini vurdu

Roshon Ligi kulüplerine kıtasal turnuvalarda toplu yaptırımlar

Asya turnuvalarına katılan Suudi kulüpler, geçtiğimiz maçlarda meydana gelen bazı ihlaller nedeniyle disiplin cezalarına çarptırıldı.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat", Asya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nin Asya Şampiyonlar Ligi ve Asya 2. Ligi'nde yer alan çeşitli kulüplere uyguladığı bazı cezaları aktardı.

Al-Hilal ve Al-Ahli kulüpleri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde disiplin cezalarına çarptırılırken, Al-Ittihad kulübü cezadan muaf tutuldu. Al-Nassr kulübü ise Asya Şampiyonlar Ligi 2'de cezaya çarptırıldı.

En dikkat çeken ceza Al-Hilal'e verildi; kulüp, ligin sekizinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile oynanan maçın ardından medya etkinliklerine katılmadığı için 35 bin dolar, Uruguaylı forveti Darwin Núñez ise 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Al-Ahli ise ligin sekizinci haftasındaki Al-Ahli Shabab maçı öncesinde sahaya geç çıkması ve yetkisiz kişilerin giriş kaydı yapması nedeniyle toplam 9.250 dolar para cezasına çarptırıldı.

Asya Şampiyonlar Ligi 2'de ise Al-Nassr, çeyrek final ilk ayağında Türkmenistan'ın Arkadag takımıyla oynanan maçın ikinci yarısı başlamadan önce oyuncularının sahaya geç çıkması nedeniyle 1.750 dolar para cezasına çarptırıldı.

