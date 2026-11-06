İtalyan kulübü Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lens karşısında aldığı (9-1)'lik tarihi ve ezici galibiyet hakkında geniş açıklamalarda bulundu ve tarihi sonuçtan ve genç Mattia Baba Thiaw'nın dikkat çeken ilk çıkışından mutlu olmasına rağmen, takımının kalesinde gördüğü golden dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Como, Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta 9 gol atan tarihteki ilk İtalyan kulübü oldu; ayrıca turnuva tarihinde deplasmanda bir maçtaki en büyük galibiyet farkını da kaydetti. 9 golün 7 farklı oyuncu tarafından atıldığı gol şöleninin ardından bu rakamlara ulaşıldı. Bu oyuncular: Tasos Douvikas (hat-trick), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve resmi ilk çıkışında ilk dokunuşunda gol atan geleceği parlak Baba Thiaw.

Lig aşamasının dördüncü haftasının sona ermesinin ardından Como, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal'in ardından 9 puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Kıtasal turnuvadaki tarihteki ilk katılımında kulüp, Leipzig ve Manchester United karşısında (4-1)'lik iki ağır yenilgi de almıştı.

Fabregas, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda bu tarihi başarı hakkında şunları söyledi: "Bu doğru, adımızı tarihe yazdırdık. Taraftarlarımız ve kulüp için unutulmaz bir geceydi. Her şey lehimize gitti, ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor çünkü pazar günü son derece önemli bir maçımız daha var."

İtalya Ligi puan tablosunda da dördüncü sırada bulunan Como'yu, San Siro Stadı'nda şampiyon Inter Milan'a konuk olacağı zorlu bir karşılaşma bekliyor.

İspanyol teknik adam, Nerazzurri karşılaşmasına hazırlıkları hakkında şunları dile getirdi: "Bu anın tadını çıkarmak hakkımız çünkü grup bunu hak ediyor, ama futbol çok hızlı bir tempoda ilerliyor. Oyunculara, Lens maçının sayfasını çevirip yalnızca Inter'i düşünmemiz gerektiğini zaten söyledim. Onun sahasında son derece zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor; bu, fiziksel ve zihinsel açıdan çok çetin bir mücadele olacak. Fazla vaktimiz yok, ama mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hedef, Milano'ya gidip gerçek kimliğimizi göstermek. Bu, iki milli ara arasındaki dokuzuncu maçımız olacak ve onu iyi bir şekilde bitirip yeniden sayfayı çevirmeye çalışmalıyız."

Lens karşısındaki geniş skorlu galibiyetine geri dönen Fabregas, bu olağanüstü zaferin Como için Avrupa arenasında yalnızca "yolculuğun başlangıcı" olduğunu vurguladı: "Kimse (9-1)'lik bir sonuç beklemezdi; bu, futbolda genellikle yaşanmayan ve ömürde bir kez karşılaşılan bir sonuç. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve rakamlar gerçekten mükemmel, ama Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğumuzun hâlâ başındayız ve yalnızca dört maç oynadık."

Şöyle tamamladı: "Lens karşısında iyi bir maç ortaya koyduk; ikinci yarının ilk beş dakikasına biraz yüzeysellik karışmış olsa bile, hem defansif hem de ofansif olarak iyi performans gösterdik. Yediğimiz gol öfkemi kabartmış olsa da. Üç oyuncu değişikliği yaptığımızda arkada bazı şeyler değişti, ama o harika golü atan eski takım arkadaşım Aguilar'dı."