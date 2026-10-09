Futbolseverlerin en büyük hayallerinden biri, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerlerine perde inmeden gerçeğe dönüşebilir! İki efsane, yirmi yıllık rekabet ve parlak performansların ardından aynı takımın formasını giyerek sahada görünebilir; bu da futbol tarihinin en özel anlarından biri olmaya aday.

Bu fikrin arkasında, 2022'de kariyerine son verdiğinde geçmişine yakışır bir veda töreni düzenlenemeyen eski Arjantinli yıldız Carlos Tevez bulunuyor. Tevez, veda maçını Boca Juniors'ın kalesi La Bombonera'da düzenlemeyi amaçlıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin Arjantinli "Infobae" sitesine dayandırdığı habere göre Tevez, fikri yeniden gündeme getirdi ve maçı 20 Aralık 2026 tarihinde düzenlemeyi hedefliyor. Ayrıca Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin onayını aldığına dair haberler de bulunuyor.

Tevez, Arjantinli "Olga" kanalındaki konuşması sırasında beklenen etkinliğin ayrıntılarını açıklamış ve kariyeri boyunca yanında oynadığı önemli yıldızlardan bazılarını davet etme isteğini dile getirmişti.

Tevez şunları söyledi: "Harika olacak, bunu yıl sonunda ayarlamak için Roman'la konuşmam gerekiyor." Ardından aralarında kaleciler Gianluigi Buffon ve Edwin van der Sar'ın; savunmacılar Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Andrea Pirlo, Paul Scholes ve Riquelme'nin de bulunduğu dikkat çekici isimlerden oluşan bir liste sıraladı.

Ancak en büyük sürpriz, Messi ile Ronaldo'nun birlikte oynama ihtimaline değindiğinde geldi. Tevez, "İkisini bir araya getireceğiz" dedikten sonra, Portekizli yıldızı davet etme konusundaki kararlılığına işaret ederek şunu ekledi: "Cristiano'yu bizzat kendim arayacağım." Messi'yi ise "Küçük" olarak tanımladı.

Tevez'in iki efsaneyle özel bir futbol bağı bulunuyor; Arjantin Milli Takımı formasıyla Messi'nin yanında 47 maça çıkarken, Manchester United'daki dönemlerinde Ronaldo'nun yanında 80 maç oynadı.

Fikir hâlâ hazırlık ve açıklamalar aşamasında olsa da Tevez'in iki yıldızı aynı takımda bir araya getirmeyi başarması, taraftarlara olağanüstü bir manzara sunacak ve modern futbolun en meşhur rekabet hikâyesinin son bölümünü yeniden yazacak; ancak bu kez goller ve kupalar mücadelesinden uzak bir biçimde.



