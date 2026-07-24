Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembele'nin adı, devam eden yaz transfer döneminde Suudi ekibi Al Hilal'e transfer olmakla anıldı; raporların kulüp tarihinin en büyüğü olabileceğini belirttiği bir transferde.

Ancak fikrin cazibesine rağmen, gerçek daha karmaşık görünüyor ve belki de dosyayı gerçek bir müzakereye dönüşmeden sona erdirebilir.

Son yıllarda büyük transferlere imza atmaya alışkın olan Al Hilal, transfer piyasasında daha temkinli davranmaya başladı; bu da Dembele ile anlaşma fikrini gerçekten çok hayale yaklaştırıyor.

Mantık sınırlarını aşan bir fatura

Al Hilal transfere resmen girmeye karar verirse, mesele yalnızca oyuncuyu ikna etmekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda Paris Saint-Germain'e devasa bir teklif sunması gerekecek.

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Tahminler, transferin değerinin 100 milyon eurodan az olmayacağını, hatta bu rakamı aşabileceğini gösteriyor; özellikle Dembele'nin Fransız takımının en önemli yıldızlarından biri olması ve uzun süreli sözleşmesinin Paris'e müzakerelerde büyük bir avantaj sağlaması nedeniyle.

Transfer bedelinin yanı sıra Al Hilal, devasa bir yıllık maaş ve büyük primler sağlamak zorunda kalacak; böylece transfer, Suudi futbol tarihinin en maliyetli anlaşmalarından birine dönüşecek.

Luis Enrique en önemli silahına sıkı sıkıya sarılıyor

En büyük engel yalnızca mali boyutta değil, Paris Saint-Germain'in kendi tutumunda yatıyor. İspanyol teknik direktör Luis Enrique, ister fırsat yaratma, ister gol atma, isterse yüksek baskı uygulama olsun, takımın hücum sistemi içinde belirleyici bir unsura dönüşen Dembele'yi teknik projesinin temel direklerinden biri olarak görüyor.

Bu nedenle Fransız kulübü, özellikle Enrique'nin yönettiği sportif projenin başarısının ardından en önde gelen yıldızlarından birinden vazgeçmeye hazır görünmüyor; bu da değeri ne olursa olsun transferin tamamlanma ihtimalini azaltıyor.

Al Hilal stratejisini değiştirdi

Belki iki sezon önce Al Hilal, bu büyüklükte bir transfer için tüm rekorları kırabilirdi; ancak bugün durum farklı görünüyor.

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Mevcut yönetim, harcamalarda daha temkinli bir politikaya yöneliyor ve giderleri azaltmaya çalışıyor; özellikle takımda yeniden yapılandırılması ya da uzlaştırılması gereken devasa sözleşmelerin bulunması ve önümüzdeki yıllarda daha büyük bir mali denge sağlama isteğiyle birlikte.

Ayrıca kulüp, bütçenin büyük bir bölümünü tüketen istisnai transferlere girmek yerine, daha genç ve birkaç sezon devam etmeye daha uygun oyuncularla anlaşmaya odaklanmaya başladı.

Hayal var, ama gerçek daha zor

Ousmane Dembele değerinde bir oyuncunun varlığının Al Hilal'e muazzam bir teknik katkı sağlayacağına ve mevcut yıldızlar topluluğuyla birlikte dünyanın en güçlü hücum hatlarından birini oluşturacağına şüphe yok.

Ancak transferin değerine, Paris Saint-Germain'in tutumuna ve mevcut Al Hilal yönetiminin önceliklerine bakıldığında, Fransız yıldızın Roshn Ligi'ne transfer olma ihtimali son derece zayıf görünüyor.

Bu nedenle Dembele'nin adı önümüzdeki günlerde gazete manşetlerinde yer almaya devam edebilir; ancak bu ilgiyi resmi bir transfere dönüştürmek, şimdiye kadar mevcut görünmeyen istisnai verilere ihtiyaç duyacak.