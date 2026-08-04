Bir Portekiz gazetesinin haberlerine göre, Sporting Lizbon yıldızı Pedro Goncalves, bu yaz transfer döneminde Roshn Ligi'ne beklenen transferi öncesinde İttihad kulübü yönetimiyle kişisel şartlarına ilişkin tüm detayları çoktan tamamladı.

Portekiz'in "Record" gazetesinin aktardığına göre, oyuncu ile kulüp arasında varılan anlaşma, Goncalves'in yılda 10 milyon euroya varan devasa bir maaş almasını öngörüyor. Bu da transferin resmen tamamlanması halinde onu Suudi Ligi'nin en yüksek maaş alan oyuncularından biri yapacak.

Gazete, Portekizli oyuncunun artık bir bekleme durumunda olduğunu, valizlerini toplayıp Suudi Arabistan Krallığı'na giderek sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeleri imzalamak için nihai yeşil ışığı beklediğini ekledi.

Gazete, bu durumun İttihad kulübü ile Portekizli kulübünün yönetimi arasında halen süren ve oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili son rötuşları ve mali maddeleri hâlâ görüşen müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

İlgili bir konuda Portekiz gazetesi, müzakerelerin çıkmaza girmesinin veya daha uzun bir süre devam etmesinin, Pedro Goncalves'in mevcut takımıyla forma giymesine doğrudan yansıyabileceğine dikkat çekti. Gazete, oyuncunun geleceği netleşene ve İttihad'a transferini engelleyebilecek herhangi bir sakatlığın önüne geçilene kadar bir tedbir olarak, Asya play-off'unda İttihad ve Cezire'ye karşı oynanacak beklenen karşılaşmadan uzak kalmasının muhtemel olduğunu öngördü.