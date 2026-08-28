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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Hayal sınırlarını aşan rakam: Diomande, Real Madrid'e büyük bir servete mal oluyor

Transfers
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
La Liga
İspanya
Almanya
Côte d’Ivoire

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Real Madrid, Leipzig'den Fildişi Sahilli Yann Diomande'yi kadrosuna katmakla yetinmedi; kulübün, Jose Mourinho önderliğindeki yeni projesi kapsamında genç savunmacıya ne denli büyük bir bahis oynadığını gözler önüne seren dev bir anlaşmaya imza attı. Transferin, maaşlar da dahil olmak üzere toplam maliyeti yaklaşık 230 milyon euroya ulaştı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Real Madrid, Diomande'nin hizmetlerini elde etmek için 105 milyon euroluk sabit bedel ve oyuncunun performansına bağlı bonuslar şeklinde 25 milyon euro daha olmak üzere toplam 130 milyon euro ödedi; böylece Fildişi Sahilli oyuncu, Kraliyet kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu.

Maliyet, transfer bedeliyle de sınırlı kalmadı. Diomande, 30 Haziran 2033'e kadar, yani 7 sezon süren bir sözleşmeye imza attı; sezon başına yaklaşık 7 milyon euro net, bir başka deyişle vergiler hesaba katılmadan önce yıllık yaklaşık 14 milyon euroluk bir maaş karşılığında.

Böylece oyuncu, sözleşmesi süresince toplam yaklaşık 98 milyon euro alacak; bunun yaklaşık 49 milyon eurosu vergilere gidiyor. Operasyonun tam değeri ise yaklaşık 230 milyon euroya yükseliyor.

Bu dev rakamlar, Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'da inşa etmeye çalıştığı proje kapsamında kulübün takımın geleceği için temel bir katkı olarak gördüğü Fildişi Sahilli oyuncuya duyduğu güvenin boyutunu yansıtıyor.

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Diomande'nin maaşı da oyuncuyu, Real Madrid'in en yüksek maaşlı isimleri listesinde Kylian Mbappe'nin ardına yerleştiriyor; kısa süre önce sözleşmesini yenileyen Vinicius Junior ise bir sonraki sırada geliyor.

Transfer bedeli oynanan bahsin boyutunu ortaya koyarken, Diomande'yi ilk gününden itibaren devasa bir sınavla da karşı karşıya bırakıyor. Zira kulüp onu kadrosuna katmak için yalnızca 130 milyon euro ödemedi; uzun süreli bir sözleşmenin ve yarım milyar euroya yaklaşan toplam bir maliyetin altına imza attı. Bu da onun Real Madrid forması altındaki her maçını mercek altına alıyor.

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