"Hayal mi yıkılıyor?" Flick, Ounahi ve Hamza'ya şüpheli bir sessizlikle acı bir darbe indiriyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Katalan kulübünün sportif yönetiminin mevcut yaz transfer döneminde bir numaralı santrafor transferi için ciddi biçimde çalıştığını doğruladı. Alman teknik adam, nihai kararın İspanyol forvet Ferran Torres'in geleceğine de bağlı olduğuna işaret ederken, transfer piyasası kapanmadan önce bu transfer tamamlanmazsa takımın elinde birçok seçeneğin bulunduğunu vurguladı.

Alman teknik adam, İngiltere'deki St. George's Park merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "kariyerimdeki en iyi kamplardan biri" olarak nitelendirdiği ve Barcelona oyuncuları arasında oynanan bir hazırlık maçıyla taçlandırılan "harika bir deneyim" sonrası kulübün transfer piyasasındaki planının ve yeni sezon öncesi takımın teknik durumunun detaylarını açıkladı.

Bir şeyler yapmamız gerekiyor

Alman teknik adama, Deco liderliğindeki sportif yönetimin bu yaz bir numaralı santrafor transfer etme yönündeki başlıca hedefi sorulduğunda, Flick açık bir şekilde şunları söyledi: "Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Beklememiz lazım, Deco'ya tam güvenim var ve bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Bu aynı zamanda Ferran'a da bağlı. Neler olacağını göreceğiz." Alman teknik adam, kulübün yeni bir santrafor transfer etme fırsatını kaçırmak istememesinin yanı sıra, herhangi bir nihai karar alınmadan önce çözülmesi gereken bir "Ferran Torres durumu" bulunduğunu açıkladı.

Birçok seçenek

Bir numaralı santrafor transfer edilmemesi durumunda sahte forvet ile oynama olasılığı hakkında Flick şunları söyledi: "Bu, kadroda kimlerin bulunduğuna bağlı olacak. Lamine Yamal bir veya iki maç boyunca bu mevkide bizimle oynadı ve bence o harika bir oyuncu, dünya çapında bir oyuncu, dolayısıyla o da bu duruma uyum sağlayabilir."

Flick sözlerine şunları ekledi: "Gordon ve Adjemi hem kanatlarda hem de bir numaralı santrafor olarak oynayabilir. Yani aslında elimizde çok seçenek var." Alman teknik adamın bu sözleri, yeni bir santrafor transfer edilmese bile takımın hücum çözümleri konusunda sıkıntı yaşamayacağına açık bir işaret niteliği taşıyor.

Orta sahayı güçlendirmeye gerek yok

Bununla birlikte Alman teknik adam, Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından yeni bir orta saha oyuncusu transfer etme konusunda pek istekli görünmedi ve şunları söyledi: "Her zaman takımımızı geliştirmeyi, onlar için en iyisinin ne olduğunu düşünürüz. Ama şu an için, yeterli sayıda orta saha oyuncusuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Durum bu, önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz."

Bu açıklamalar, son haftalarda birçok basın raporunun Katalan takımına transfer olacağı yönünde adını andığı Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'nin hayalleri için ağır bir darbe olarak değerlendirilebilir; zira Flick'in sözleri, teknik yönetimin şu an için ek bir orta saha oyuncusu transfer etme niyetinde olmadığına açıkça işaret ediyor.

Yetenekli ve hızlı bir oyuncu

Barcelona'nın bu yazki en yeni transferi Becio hakkında Flick, oyuncunun "bizimle sadece biraz çalıştığını" ve "yeni geldiğini" söyledi; ancak "yetenekli ve hızlı bir oyuncu olduğunu şimdiden görebilirsiniz" dedi ve önümüzdeki günlerde "planın onun bizimle tam olarak çalışması" olduğunu vurguladı.

La Masia yeteneklerine özel övgü

Barcelona teknik direktörü, sezon hazırlık döneminde kendi gözetiminde çalışan tüm genç oyuncular arasından Ibrahima Toncara, Xavi Espart ve Aoran Guiron'u öne çıkararak şunları söyledi: "Bunu ilk yılla, yani 2024'te buraya geldiğim dönemle karşılaştırdığımda, bu sezon daha fazla kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularda daha fazla kalite, genç oyuncularda ve La Masia oyuncularında daha fazla kalite."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Ibrahima büyük bir yetenek. Aoran da öyle. Xavi Espart sağ bek mevkisinde son derece iyi oynadı. Birmingham'a karşı harika bir maç çıkardı. Ama antrenmanlarda da onun yüksek bir seviyede olduğunu görebilirsiniz."

Hector Fort hakkında ise Flick şunları söyledi: "Hector da yetenekli bir oyuncu. Çok hızlı ve teknik becerisi de yüksek. Elche'de geçirdiği geçen sezonun onun için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Barcelona için oynamanın ne anlama geldiğinin de tamamen farkında."

Flick'in Hamza Abdelkerim'in geleceği hakkındaki sessizliği soru işaretleri doğuruyor

Dikkat çekici bir şekilde, Alman teknik adam konuşmasında Mısırlı yetenek Hamza Abdelkerim'e hiç değinmedi ve oyuncunun önümüzdeki sezon A takım kadrosunda mı kalacağı yoksa yedek takıma mı döneceği konusunu açıklığa kavuşturmadı. Özellikle bugün Barcelona oyuncuları arasında oynattığı hazırlık maçında oyuncuya kadroda yer vermemesi ve ona tek bir dakika bile şans tanımaması, Mısırlı oyuncunun Katalan takımındaki geleceği ve teknik direktörün yeni sezon planlarındaki yeri konusunda büyük soru işaretleri doğuruyor.

Baldi hazır

Pazartesi günü antrenman maçında yer alamayan Alejandro Baldi hakkında ise Flick, oyuncunun "iyi olduğunu ve güzel bir şekilde toparlandığını" belirterek, önümüzdeki Udinese üçlü turnuvasında forma giymesini beklediğini ifade etti.

Şampiyonlar asla durmaz

Flick, konuşmasını, İspanya Millî Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nı kazanan dünya şampiyonlarının bir gevşeklik yaşayabileceği ihtimalinden endişe duymadığını vurgulayarak tamamladı ve şunları söyledi: "Bence şampiyonlar asla durmaz. Kupa kazanmayı bilirler. Bu kupa onlara daha fazla özgüven vermeli. Bu, bizim de bu sezon başarmak istediğimiz şey."