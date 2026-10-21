"Hayal kırıklığı": Yamal beklentilere ters düştü

Lamine Yamal, sezon başında dikkatleri üzerine çekmesinin ve onu Barcelona'nın en önemli hücum silahlarından biri haline getiren çarpıcı teknik parıltılar sergilemesinin ardından, Paris Saint-Germain karşılaşmasına istisnai performanslarını sürdürmesine dair büyük beklentilerle çıktı.

Ancak İspanyol yıldız, 4-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta bir gol kaydetmeyi başarsa da bu Avrupa zirvesinde beklenen seviyede görünmedi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Yamal'ın Paris Saint-Germain karşısında sergilediğini kendi bakış açısına göre hayal kırıklığı yaratan performansı mercek altına aldı ve Barcelonalı oyuncunun özellikle ilk yarı boyunca alışılmış seviyesinden uzak göründüğünü, ayrıca Fransız savunmacı Lucas Hernandez ile birebir mücadelesinde zorlandığını vurguladı.

Beklentiler, sezona şaşırtıcı bir şekilde başlayan, çalımlarıyla ve bireysel dokunuşları ile hücum hareketleriyle fark yaratma konusunda istisnai yetenekler ortaya koyan Yamal'ın maçın en öne çıkan yıldızlarından biri olacağı yönündeydi; ancak bu özellikler Parisli takım karşısında beklenen şekilde ortaya çıkmadı.

Çileyi silmeyen bir gol

79. dakikada Barcelona'nın ikinci golünü kaydetmesine rağmen L'Équipe'e göre Yamal, Paris Saint-Germain savunması karşısında yaşadığı zorluklar nedeniyle maç boyunca büyük bir performans ortaya koymayı başaramadı; zira bu gol, performansına dair genel izlenimi değiştirmeye yetmedi.

Lucas Hernandez, birebir mücadelelerde genç kanat oyuncusunun tehlikesini sınırlamayı başardı; böylece Yamal, özellikle maçın ilk yarısında, alışılmış becerilerinden yararlanmakta ve oyunun gidişatına etkisini dayatmakta zorlandı.

Gerçekleşmeyen bahis

"L'Équipe", Yamal'ın cumartesi günü İspanya Ligi'nde Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 yendiği maçta muhteşem bir gol kaydetmesinin ardından, tüm gözlerin ısınma hareketlerinden itibaren ona çevrildiğini belirtti; bu durum, onun Paris Saint-Germain karşısında yeni ve istisnai bir görüntü sergileyeceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Ancak İspanyol yıldız beklenen performansı ortaya koyamadı; parlaklığını yeniden teyit etmesi için yeni bir fırsat olması gereken gece, tehlikesini kısıtlamayı başaran bir rakip karşısında zorlu bir sınava dönüştü. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nde sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.