Havai top kralları... Arjantin'in gururunu yerle bir eden 4 İspanyol oyuncu

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde 120 dakika boyunca Arjantin'e sürekli bir baskı uygulayarak, ona futbol sanatında unutulmaz bir ders verdi.

"La Roja", dün Pazar günü Arjantin'i tek golle mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

İstatistiklere bakıldığında maç tek taraflı geçti; top hakimiyeti %68'e %32 oldu ve İspanyollar 20 şut çekti (bunların 11'i direk ve üst direk aralığına isabet etti), buna karşılık "Tango" ekibinin 3 şutunun hiçbiri Unai Simón'un kalesini bulamadı.

Maçı incelediğimizde, bu büyük üstünlüğün başlıca nedeninin dört İspanyol oyuncu olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanan olağanüstü savunma oyuncusu Pau Kubarsi yer alıyor.

Ayrıca, takımın itici gücü Rodri, orta sahanın ustası ve turnuvanın en iyi oyuncusu, Dani Olmo ve ikinci yarıda oyuna giren yedek oyuncu Pedri de bu başarıya katkıda bulundu.

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Kobarsi, 126 pasın 121'ini isabetli bir şekilde tamamlayarak %96'lık bir başarı oranı yakaladı; bu paslar sadece geriye doğru değil, aynı zamanda rakip savunma hatlarını sürekli olarak aşmak için de kullanıldı.

Rodri, 106 pasın 101'ini isabetli olarak tamamlayarak %95'lik bir başarı oranı yakaladı. Kendisi, Brezilya efsanesi Dunga'yı geride bırakarak toplam 1.394 pasla dünya tarihinin en yüksek pas ortalamasına sahip oyuncu oldu.

Olmo ise hatlar arası hareketleriyle ve takım arkadaşlarına pas açıları yaratmasıyla rakip yarı sahada adeta ölümcül bir silah gibiydi; 25 pasın 21’ini isabetli olarak tamamladı (bunların 16’sı Arjantin’in hücum üçte birlik bölgesindeydi) ve 2 şut denemesi ile 3 başarılı çalım gerçekleştirdi.

Maçın 60. dakikasında oyuna giren Pedri, orta sahada mutlak bir hakimiyet kurdu; 61 pasın 57’sini isabetli bir şekilde tamamlayarak %93’lük bir başarı oranına ulaştı ve bunların 42’sini rakip sahada gerçekleştirdi.

“La Roja” takımı, “pozisyonel oyun” ve 120 dakika boyunca sürdürdüğü karmaşık baskı sayesinde maç boyunca Arjantin üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmayı başardı.