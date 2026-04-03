Havaalanından stadyuma... Cidde İttihad, uzatmalarda El Hazm karşısında yıldızlarını geri kazandı

Cidde İttihad Kulübü, Suudi Roshen Ligi'nde El-Hazm ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde, uzatma dakikalarında iki yıldızını geri kazandı.

İttihad, bugün Cuma günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda El-Hazm'ı ağırlayacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ittihad'ın yıldızları Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ve Arnavut bek Mario Metaj'ın bugün Cuma sabahı erken saatlerde Cidde Havalimanı'na vardıklarını bildirdi.

Bu gelişme, ikilinin geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen son milli maç aralığında Brezilya ve Arnavutluk milli takımlarında görevlerini tamamlamasının ardından gerçekleşti.

Gazete, ikilinin Cidde'ye vardıkları gün Al-Hazm maçında oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın, Al-Ittihad'ın teknik direktörü Portekizli Sergio Conceicao'nun elinde olduğunu belirtti.

Fábio ve Mitai, uluslararası maç arası sona erdikten sonra Cidde'ye gelen son Al-Ittihad oyuncuları oldu. Onlardan önce, Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar, Sırp kaleci Bredraj Rajković ve Portekizli kanat oyuncusu Roger Fernandes dün Perşembe günü Cidde'ye gelmişti.

Al-Ittihad, 42 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor ve lider Al-Nassr'ın 25 puan gerisinde bulunuyor.