Yunanistan'ın PAOK kulübünün koridorları hızla gelişen olaylara ve büyük taraftar protestolarına sahne oldu; kulübün oyuncusu Yannis Konstantelias'ın Alman kulübü Borussia Dortmund'a satılmasına yönetimin onay vermesinin ardından, takım taraftarlarından bir grup, kulübün kalesi "Toumba" stadını basarak kulüp sahibi iş insanı İvan Savvidis ile görüşmek istediklerini belirtti.

Konstantelias (23 yaşında), Yunan kulübünün akademisinden yetişen en önemli isimlerden biri sayılıyor; zira 2021 yılında A takıma yükseltilmesinden bu yana 190 maçta 44 gol ve 26 asistlik bir performansa imza attı. Genç oyun kurucu ayrıca takımını hem Yunanistan Süper Lig hem de Yunanistan Kupası şampiyonluğunu bir arada kazanmaya taşıdı; iki yıl önce ise takımını UEFA Konferans Ligi çeyrek finaline yükseltti.

Taraftarlar nezdindeki bu büyük konumuna rağmen PAOK kulübü, Borussia Dortmund ile oyuncunun yaklaşık 22 milyon sterlinlik bir transferle satılmasını öngören bir anlaşmaya vardı. Böylece Yunanistan Millî Takımı oyuncusu, yıllık 2,6 milyon sterlin ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma ayrıca 5 milyon sterline ulaşan ek bonusları içeriyor; bunun yanı sıra PAOK, oyuncunun ileride yeniden satışından elde edilecek bedelin %17,5'ini elinde tutuyor. Bu da söz konusu bonuslar devreye girdiğinde Konstantelias'ı kulüp tarihinin en pahalı satışı hâline getiriyor.

Ancak transfer taraftarlar arasında büyük bir öfke patlaması yarattı; İngiliz "The Sun" gazetesine göre, pazar günü yaklaşık 400 taraftar "Toumba" stadının önünde toplandı, bir grup taraftar ise oyuncunun, PAOK'un geleneksel rakibi Aris kulübüyle yakın ilişkisi olan Dortmund'a satılmasından vazgeçirmek için son bir girişimde bulunarak, kulüp sahibi İvan Savvidis'ten (67 yaşında) doğrudan açıklama istemek amacıyla stadın içindeki kulüp yönetim ofislerini bastı.

Bu sıcak gelişmeler, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun bu yaz kulüpten ayrılmasının ardından geldi. Lucescu, iki ayrı dönemde geçirdiği yedi yıl boyunca PAOK'a iki lig ve iki kupa şampiyonluğu kazandırarak kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü unvanını taşıyor.

Bu olaylar, kulüp sahibinin sekiz yıl önceki meşhur olayını da akıllara getiriyor. Savvidis, AEK Atina karşısındaki zirve maçında takımının bir golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini protesto etmek için belinde bir tabancayla "Toumba" stadını basmıştı; bu kriz, kendisine üç yıl stadyumlara giriş yasağı ve 87 bin sterlinlik para cezası ile sonuçlanmış, bunun yanı sıra PAOK'un puanından üç puan silinmiş ve kulübe 55 bin sterlin ceza kesilmişti. Bu da takımın 2018 yılında lig şampiyonluğunu kaybetmesine yol açmıştı.

Dortmund havaalanına vardıktan sonra Konstantelias, "Toumba" stadında toplanan taraftarlarla canlı görüntülü görüşme yapan bir taraftarla buluştu ve oyuncu bizzat kendisi, ayrılık kararının kişisel isteğiyle geldiğini onlara açıkladı.

Genç oyun kurucunun son iki yıl içinde ayrılmaya yaklaştığını belirtmek gerekir; ismi 2024 yılında Red Bull Salzburg'a transfer olmakla anıldı ve geçen yıl 15 milyon sterlin artı bonus olarak ek milyonlar karşılığında Stuttgart'a katılmanın eşiğine geldi. Ancak Savvidis, taraftar baskısına yanıt vererek transferi son anda iptal etti; hatta raporlara göre oyuncuya, Almanya'ya gitmek üzere uçağa binmeden önce havaalanından geri dönmesini emretti. Bu durum o dönemde sözleşmesinin daha yüksek bir ücretle 2029 yılına kadar uzatılmasına yol açtı; ayrıca kulüp sahibinin, oyuncunun açık bir istek belirtmesi hâlinde ayrılığına karşı çıkmayacağını öngören bir "centilmenlik anlaşması" da mevcuttu.