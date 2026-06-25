Hava krizi bitmek bilmiyor... Şimşekler, Tunus-Hollanda maçını tehdit ediyor

Bir basın raporuna göre, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda yarın sabah erken saatlerde oynanacak Hollanda-Tunus maçı, kötü hava tahminleri nedeniyle ertelenme veya iptal edilme riskiyle karşı karşıya.

Hollanda milli takımı, Kansas City'de oynanacak maçta Tunus milli takımıyla karşılaşacak, ancak bölgedeki fırtınalı hava koşulları nedeniyle maçın başlangıcının ertelenmesi veya birkaç saatliğine durdurulması söz konusu olabilir.

"The Sun" gazetesi, mevcut duruma göre Kansas City'de gök gürültülü fırtınaların meydana gelme olasılığının %70 olduğunu belirtti.

Şiddetli yağmur ve şimşek beklenirken, sel uyarıları da yayınlandı.

Yağış yoğunluğunun Perşembe günü yerel saatle sabah yediden itibaren önemli ölçüde artması ve Cuma sabahının erken saatlerine kadar azalmaması bekleniyor.

Maç öncesinde veya sırasında şiddetli yağmur yağmasa bile, Amerika’daki açık hava etkinlikleri ve yıldırımlarla ilgili katı kurallar nedeniyle maçın başlangıcı ertelenebilir veya maç durdurulabilir.

Fransa ile Irak arasındaki maç, şiddetli yağmur ve yıldırım olasılığı nedeniyle iki saat süreyle durduruldu.

Hollanda ve Tunus taraftarları, yağmurun maçın başlangıcını geciktirmemesini umuyor.