Hatem Ben Arfa, Real Valladolid'e imza atıyor

Bonservisi elinde bulunan ünlü futbolcu Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Real Valladolid ile anlaşmaya çok yakın.

Transfer dönemlerinde adı sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli olmak üzere.

İspanya basınından El Mundo Deportivo'nun haberine göre 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ekiplerinden ile sözleşme imzalayacak.

Bonservisi elinde bulunan Ben Arfa'nın İspanyol ekibi için sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edilirken testlerde sorun yaşanmaması halinde salı günü Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Kariyeri boyunca , ve PSG başta olmak üzere birçok takımda mücadele eden Ben Arfa, son olarak formasını giydiği 'den 2019 yazında ayrılmış ve kulüpsüz kalmıştı.

Başkanlığını unutulmaz futbol efsanesi Ronaldo Nazario'nun yaptığı Valladolid, dokuz haftadır galip gelemediği La Liga'da topladığı 22 puanla küme düşme hattının beş puan üzerinde bulunuyor.