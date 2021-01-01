Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza kimdir?

Bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla göz dolduran Aaron Boupendza golleriyle dikkat çekiyor. Aaron Boupendza kimdir?

Atakaş 'un sezon başında kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor.

29 Aralık 2020'de Süper Lig'de 'a karşı 4 gol kaydeden Boupendza, 16. hafta maçında 'a karşı attığı muhteşem golle de dikkat çekti.

Aaron Boupendza kimdir?

1996'da Gabon'da dünyaya gelen Aaron Boupendza, futbola da ülkesinin takımlarından CF Mounana'da başladı. 2016'da Fransız ekibi 'ya transfer olan Boupendza devamında sırasıyla Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense'de kiralık forma giydi.

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Aaron Boupendza, 2020 yazında Atakaş Hatayspor'a transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcunun 2022'nin Haziran ayına kadar Hatayspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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Aaron Boupendza kaç gol attı?

Aaron Boupendza bu sezon Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 13 maça çıktı. Boupendza süre aldığı maçlarda 8 gol kaydetti. Ziraat Kupası'nda da şu ana kadar 2 maça çıkan futbolcu henüz golle tanışamadı.

Gabon Milli Takımı forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu ülkesi adına şu ana kadar 15 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.