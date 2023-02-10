Kanadalı futbolcu, depremin olduğu sırada panik atak geçirdiğini düşünmüş.

Hatayspor formasıyla Süper Lig'de oynayan Sam Adekugbe ve Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremle açıklamalarda bulundu.

Hatay'da oluşan kaos ortamından bahseden Adekugbe, yaşadığı şok edici anların üzüntüsünü hala yaşıyordu.

Ne söylendi?

Adekugbe, Hatayspor'dan takım arkadaşı Christian Atsu'dan henüz bir haber olmadığını söylerken One Soccer'a, "Pazar akşamı Kasımpaşa maçından sonra takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk.

"Atsu da depremin olduğu gece benim evimdeydi.

"Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve TV devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı.

"Atsu'dan da sportif direktörümüzden de haber alamıyoruz. Takım arkadaşım olan Christian Atsu'nun durumu hala belirsiz.

"Takım için çalışan birçok insan da yakınlarını kaybetti. İnsanlar hala kayıp. İnternet yok. Takım arkadaşlarımızı bulmaya çalışırken enkaza bakıyoruz ve bağırıyoruz.

"Bu gerçekten açıklamakta zorlandığım bir şey" diye konuştu.

"Tam bir kaos vardı"

Kanadalı futbolcu, Hatay'daki durum hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şehirde depremin etkilerini gördüm. Evimle antrenman yaptığımız yerin arası 20 dakikalık bir mesafede. Şehir merkezine gittiğimde yıkılmış binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar gördüm.

"Antrenman sahasına doğru yaklaştığımda daha da kötüsünü görmeye başladım. Tam bir kaos vardı.

"Yollar ikiye bölündü, köprüler çöktü. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum."

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ise deprem hakkında, "Hala enkaz altında birçok insan var.

"Şu anda durum gerçekten çok kötü. Benim için şok edici bir durumdu" dedi.