Hatayspor'dan Barcelona'ya davet

Süper Lig'in yeni ekibi, twitter'dan Barcelona'yı Hatay'a çağırdı.

Tarihinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükselen 'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Ligin yeni ekibini tebrik eden takımlardan biri de 'ydı.

İspanyol devi, resmi twitter hesabından Hatayspor'u tebrik ederken başkan Lütfü Savaş'ın, "Bizim bütün amacımız orta vadede Barcelona gibi bir takımı Hatay'da göstermek" sözlerine de cevap verdi.

Barcelona, "Dileriz ki en kısa sürede 'deki taraftarlarımızla buluşabiliriz" mesajını gönderirken Hatayspor da, "Barcelona’yı medeniyetler şehri Hatay’da ağırlamayı, eşsiz yemeklerimizden tattırmayı çok isteriz. Fazla beklemeyelim; yeni stadımızın açılışında buluşalım" karşılığını vererek Katalanları davet etti.

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