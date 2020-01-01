Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig'in yeni ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

teknik direktörünü buldu. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi, yeni sezona Ömer Erdoğan ile girecek.

Bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun."

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Geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Ömer Erdoğan, İstanbul ekibinde 12 maçta görev alırken 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşamıştı.