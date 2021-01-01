Hatayspor'da iç sahada goller Boupendza'dan

Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Hatayspor'da iç sahada atılan son sekiz golün tamamı Aaron Boupendza'dan geldi.

Fenerbahçe ağlarına gönderdiği şık golle bu sezonki gol sayısını 16'ya yükselten Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında en yakın rakibi Cyle Larin ile arasındaki farkı dört gole çıkardı. Hatayspor'un iç sahada kaydettiği son sekiz golün tamamını tek başına kaydeden Gabonlu futbolcu, takımı adına önemini de bir kez daha ortaya koydu.

Bu sezon forma giydiği 20 karşılaşmada 16 gol atan 24 yaşındaki oyuncu böylece 2017-2018 sezonunda ulaştığı gol sayısına ulaşarak kariyerinin en golcü sezonunu da tekrarlamış oldu.