Transfer

Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

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twitter/@hatayspor_fk
Hatayspor, Fransız ekiplerinden Beziers forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Ligue 2 ekiplerinden Beziers forması giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rayane Aabid, geçen sezon Ligue 2'de çıktığı 29 maçta 2 gole imza atmıştı.

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