Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı
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twitter/@hatayspor_fk
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Ligue 2 ekiplerinden Beziers forması giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
BIENVENUE RAYANE AABİD💪🏻🔥🔥— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 29, 2019
Fas asıllı Fransız orta saha Rayane Aabid Hatayaspor’umuzda🔴⚪️#Hatayspor pic.twitter.com/t5wISQKlBd
Rayane Aabid, geçen sezon Ligue 2'de çıktığı 29 maçta 2 gole imza atmıştı.