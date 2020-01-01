Süper Lig

Hatayspor, Mame Diouf'u kadrosuna kattı

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Mame Biram Diouf Premier League Stoke v Southampton 180415.
Getty
Hatayspor, bir dönem Manchester United forması da giyen Mame Diouf ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ses getiren bir transfere imza attı. Güney ekibi, Stoke City ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Geride kalan 6 sezonda 158 maçta Stoke City forması giyen Diouf rakip ağları 26 kez havalandırma başarısı gösterdi.

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