Hatayspor, Mame Diouf'u kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ses getiren bir transfere imza attı. Güney ekibi, Stoke City ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan 6 sezonda 158 maçta Stoke City forması giyen Diouf rakip ağları 26 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Hoş Geldin Mame Diouf🔥— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 31, 2020
Atakaş Hatayspor'umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City'de santrafor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 👇https://t.co/xyJhQPdfQk#AtakaşHatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/61R5TsKOcz