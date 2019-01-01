Hatayspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ''Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.'' denildi.

Hatayspor geçtiğimiz sezon İlhan Palut önderliğinde TFF 1. Lig'de play-off finali oynamış ancak Gazişehir'e penaltı atışları sonucu yenilerek Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı.

TFF 1. Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta sahasında 'u 1-0 yenen Hatayspor, 6 maçta topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor