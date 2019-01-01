Hatayspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı
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Hatayspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ''Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.'' denildi.
Hatayspor geçtiğimiz sezon İlhan Palut önderliğinde TFF 1. Lig'de play-off finali oynamış ancak Gazişehir'e penaltı atışları sonucu yenilerek Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı.
TFF 1. Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen Hatayspor, 6 maçta topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor