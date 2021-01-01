Hatayspor Boupendza'yı Krasnodar'a satıyor

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza kariyerini büyük bir ihtimalle Rus ekibi Krasnodar'da sürdürecek.

Hatayspor'un Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan golcüsü Aaron Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer olmak üzere.

Krasnodar yetkililerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde misafir edilmesiyle gerçekleşen görüşmelerde Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig yer aldı.

Kısa sürede açıklanacak

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade eden Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Çok büyük bir ihtimalle bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Anlaşma sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyoruz" dedi.

Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig de görüşmelerin güzel geçtiğini ifade ederken, bu transfere kısa bir süre içerisinde resmiyet kazandırmak istediklerini söyledi.

Bonservisi ne kadar?

İki takım arasında yapılan görüşmelerde Krasnodar'ın ilk olarak 8.5 milyon euro teklif ederken, Hatayspor'un sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesinin ardından teklifin 8 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde revize edildi.

Hatayspor'a Portekiz 2. Ligi takımlarından CD Feirense'den transfer edilen 24 yaşındaki Gabonlu futbolcu bu sezon 23 karşılaşmada 18 gol kaydetmişti.