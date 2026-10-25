Hataya yer olmayan bir gece: El Clasico hakemi baskılarla başa çıkma yöntemini açıkladı

Önemi yalnızca Barcelona ile Real Madrid'in yeşil saha üzerindeki mücadelesiyle sınırlı kalmayıp, dünya genelinde milyonlarca kişinin takip ettiği hakem kararlarına da uzanan bir karşılaşmada tüm gözler, El Clasico'yu yönetme görevi kendisine verilen Juan Martínez Munuera'ya çevrildi. İspanya Ligi'nde sportif ve hakemlik tartışmalarıyla yüklü bir atmosfer hâkim.

İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında pazar akşamı Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşmasını yönetmesi için Munuera'yı seçtiğini açıkladı. Video yardımcı hakem (VAR) görevini ise Javier Iglesias Villanueva üstlenecek.

Maçın gördüğü küresel ilgi ışığında Munuera, "DAZN" kanalına bu görevle ilgili duygularını, karşılaşmayı çevreleyen baskılarla başa çıkma yöntemini ve maçlar öncesinde uygulamaya özen gösterdiği kendine özgü rutini anlattı.

İspanyol hakem şunları söyledi: "İnsan böyle bir görev aldığında, komitenin güvenine her zaman minnet duyar; her zaman olduğu gibi, üstlendiği sorumluluğun da farkındadır. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu maç büyük bir küresel ilgi görüyor, bu yüzden de ona tıpkı takımların yaptığı gibi sakin yaklaşıyoruz. Hafta boyunca Avrupa müsabakalarına odaklanıyor, ardından ilgimizi hafta sonu maçlarına yöneltiyoruz."

Munuera, eleştirilere ve hakemlik üzerine dönen tartışmalara karşı yaklaşımına da değinerek, medya gürültüsünden uzak durmayı ve okuduğu ya da dinlediği şeyleri seçerek işine odaklanmayı tercih ettiğini açıkladı.









Şöyle açıkladı: "Genel olarak uzun zamandır çevremde olup bitenlerden kendimi soyutlamaya ve okuduğum ya da dinlediğim şeyler konusunda son derece seçici olmaya meyilliyim. Çevremdeki insanlar, pek çok şeyi süzmeleri gerektiğini biliyor; çünkü huzur içinde yaşamalı ve alıştığımız güveni korumalıyız."

El Clasico'nun hakemi, maçlar başlamadan önce hakem ekibiyle birlikte uyguladığı rutine dair bazı detayları da paylaştı ve müziğin, sabah toplantısında konuştukları noktaları gözden geçirmenin yanı sıra artık hazırlıklarının değişmez bir parçası hâline geldiğini belirtti.

Munuera şunları söyledi: "Rutinimizi geliştirdik; tüm maçlarda müzik çalıyoruz. Sahaya çıkmadan hemen önce, daha önce sabah toplantısında konuştuğumuz noktaları teyit ediyor, ardından bizim için çok özel olan bir şarkıyı çalıyoruz; bunu ailelerimizin bize kattıklarına bir şükran olarak yapıyoruz."

Munuera'nın açıklamaları, sezonun en çok ilgi toplayan maçlarından birinin öncesinde geldi. Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabetin, geniş bir taraftar ve medya ilgisi altında karşılaşmayı yönetmekle yükümlü olacak hakem ekibi üzerine ek bir baskı yüklediği bir dönemde.



