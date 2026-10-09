İspanya La Liga Birliği, yarın akşam cumartesi günü Spotify Camp Nou'da oynanması planlanan Barcelona-Getafe maçını yönetmesi için uluslararası hakem Jesús Gil Manzano'yu görevlendirdiğini açıkladı. Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" görevini ise Daniel Trujillo üstlenecek.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Gil Manzano'nun bu görevlendirmesi Alman teknik direktör Hans Flick için hoş olmayan bir anıyı barındırıyor; zira aynı hakem, Barcelona'nın kendi sahasında Girona karşısında oynadığı ve yaklaşık bir yıl önce Katalan ekibinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan son maçta Flick'e kırmızı kart göstermişti.

Önümüzdeki maçta video teknolojisini yönetecek olan Trujillo ise, Atlético ile Real Madrid arasında oynanan ve rojiblancoların 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan son Madrid derbisinde VAR hakemiydi.

Rapor, kendisinin bu göreve yeniden atanmasının, hakem teknik komitesinin o maçta ciddi bir hata yaptığını düşünmediğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Başkent derbisi maçı, çarpıcı hakem olaylarına sahne olmuştu; nitekim Real Madrid, maçın ardından birçok pozisyondan şikayetçi oldu. Bunların en belirgini, Atlético ikilisi Cristian Romero ile Kang-in Lee'nin oyundan atılmamasıydı.

Hakem komitesi o dönemde, Kang-in Lee pozisyonunda saha hakemi Ortiz Arias'ın hata yaptığını kabul etmiş ve Fede Valverde'ye yönelik sert müdahalesi nedeniyle oyundan atılmayı hak ettiğini vurgulamış, bu arada video teknolojisi hakeminin müdahale etmesi gerektiğine işaret etmişti.

Gil Manzano'nun bu sezonki dördüncü maçı

Barcelona-Getafe maçı, Gil Manzano'nun bu sezon İspanya Ligi'nde yöneteceği dördüncü maç olacak. Ayrıca bu, cari sezonda Katalan ekibinin bir maçındaki ilk görevi anlamına geliyor.

İspanyol hakem, daha önce birinci lig maçlarında Barcelona'nın 45 maçını yönetmişti. Böylece Katalan ekibi, hakemin maçlarını en çok yönettiği ikinci kulüp konumunda; 58 maçını yönettiği Real Madrid'in ardından.

Barcelona için yönettiği 45 maçta takım 28 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Barcelona'nın Gil Manzano yönetiminde aldığı son mağlubiyet, geçen ocak ayında Real Sociedad karşısında 1-2'lik skorla gelmişti. Takım için yönettiği kendi sahasındaki son maç ise yaklaşık bir yıl önce Girona'ya karşı aynı skorla alınan galibiyete dayanıyor; bu, Flick'in oyundan atılmasına sahne olan karşılaşmaydı.

Barcelona ve Getafe'nin Manzano ile sicili

Buna karşılık Gil Manzano, Getafe'nin İspanya Ligi'nde 19 maçını yönetti; takım bu maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 11 mağlubiyet aldı.

Getafe'nin onun yönetimindeki son maçı geçen aralık ayındaydı; takım kendi sahasında Espanyol karşısında 0-1 mağlup olmuştu.

Gil Manzano daha önce Barcelona ile Getafe'yi karşı karşıya getiren iki maç yönetmiş, ikisi de Katalan ekibinin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İlki 2013-2014 sezonu İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında, ikincisi ise 28 Eylül 2019'da İspanya Ligi mücadeleleri kapsamında oynanmıştı.