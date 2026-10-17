Barcelona ile Real Betis arasındaki, La Liga'nın 9. haftasında Katalan ekibinin 5-2 kazandığı maçı hakem De Burgos Bengoetxea yönetti.

Tartışmalı hakem kararları üzerine uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, hakem De Burgos Bengoetxea'ya 10 üzerinden 3 puan verdi.

Archivo VAR, Bengoetxea'nın performansının, çok sayıda tartışmalı pozisyona sahne olan maçta standartların altında kaldığını belirtti.

Bengoetxea, ilk yarının son dakikalarında kontrolünden çıkmaya başlayan bir karşılaşmayla karşı karşıya kaldı. Bir keresinde, doğrudan gözünün önünde gerçekleşen bir el teması için video yardımcı hakem teknolojisine başvurmak zorunda kaldı. Ardından, ihlal ve hakem hatalarıyla gölgelenen birçok kararın yanı sıra 3 dikkat çekici pozisyonla daha yüzleşti.

Maçta 4 tartışmalı hakem pozisyonu yaşandı. İlk olarak, yukarıda bahsedilen pozisyon: Cucho'nun, Lo Celso'nun golüyle sonuçlanan atağın kuruluş aşamasının başında topa kasıtlı olarak eliyle dokunması.

Bu, faul verilmesini gerektiren açık bir el temasıydı ve atağın kuruluş aşamasında herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Daha sonra hakem, Fermín López ile Marc Bernal arasındaki temas sırasında tehlikeli oyuna yakın bir durum bulunmasına rağmen Barcelona'nın üçüncü golünü geçerli saydı.

Archivo VAR şöyle devam etti: "Pozisyonun bir miktar kafa karışıklığı yarattığı ve kesin bir şekilde karara bağlanmasının güç olduğu doğru, ancak tehlikeli oyun olmaya daha yakın. Dolayısıyla buradaki hata, aynı ölçüde video yardımcı hakem teknolojisine değil, sahadaki hakeme atfediliyor."

Buna karşılık hakem, Real Betis oyuncusu Bernal'i Lamine Yamal'a saldırması nedeniyle oyundan atarak doğru kararı verdi; ancak bu kararın hakkı yardımcı hakeme ait sayılmalı.

Hakem ayrıca, Llorente'nin Jesús'a yaptığı sert müdahalenin ardından sadece sarı kart göstermekle yetinmesinde de isabetli davrandı; zira ayak topuğu saha zeminine basılı kaldığından, FIFA'nın talimatları uyarınca bu müdahale direkt kırmızı kartı gerektirmiyordu.