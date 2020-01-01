Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç ceza verdi.

Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Hasan Şaş, cezasında indirime gidilmemesi halinde derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.