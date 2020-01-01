Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan koronavirüs açıklaması

Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala ve Hasan Şaş, sosyal medya hesaplarından koronavirüs iddialarına yanıt verdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu haberin ardından Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.

Ümit Davala Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

Daha fazla takım

Davala'nın ardından Hasan Şaş da Instagram hesabından "Ben gayet iyiyim testlerim normal yeni başarılarda görüşmek üzere" şeklinde bir paylaşımda bulundu.