Sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcusu, uzun bir süre sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan ve sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etti.

Fatih Terim'in yayımlanan "Terim" adlı belgeselinde yer almayan Hasan Şaş hakkında birçok soru sorulmuştu.

Şaş'ın neden belgeselde yer almadığı merak konusuydu.

Netflix/AA/GOAL

Hasan Şaş ne söyledi?

Takvim'in haberine göre Hasan Şaş, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ziyaret etti.

Okan Buruk'un yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş, sarı-kırmızılı takımın oyuncularıyla buluştu.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş, "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım.

"Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum.

"Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım" dedi.

Bu açıklamaların ardından Hasan Şaş, neden Fatih Terim'in belgeselinde olmadığına dair sorulara da cevap vermiş oldu.

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Ne zaman bıraktı?

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, 2020 yılında görevinden ayrıldı.

Şaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım.

"Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."

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