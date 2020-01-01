Hasan Şaş Galatasaray'dan ayrıldı

Sarı kırmızılıların yardımcı hocası, kendi isteğiyle Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.

'da yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldığını açıkladı.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, 2017/18 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı takımın başına gelen Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.