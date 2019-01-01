Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Geçtiğimiz gün görevinden istifa ettiğini duyuran Hasan Şaş'tan yeni bir açıklama geldi.

'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş, Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçında yaşanan olay sonrasında görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Hasan Şaş, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama daha yaparak görevine geri döndüğünü duyurdu.

Hasan Şaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın."

Deneyimli futbol adamının istifasının Teknik Direktör Fatih Terim tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

Galatasaray'dan açıklama

Sarı kırmızılı camia da resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Hasan Şaş'ın görevine devam ettiğini ve saldırganlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Biz bir aileyiz"

Yaşanan gelişmelerin ardından Abdurrahim Albayrak da Instagram hesabından Fatih Terim, Hasan Şaş, Ümit Davala ve diğer teknik ekibin bulunduğu bir fotoğraf paylaşıp, "Biz bir aileyiz" notunu düştü.