Hasan Kartal: "Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık"

Hasan Kartal, Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye olan transferinin mali detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarını bir noktaya getirdiklerini söyledi.

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Sezon hazırlıklarının yanı sıra kadroya katacakları oyuncular konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları da kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız. Bu konuyu teknik direktörümüz ile görüştük. Bu sene içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Hasan Kartal, transfer yapmanın her zaman dikkat gerektiren zor bir işlem olduğuna dikkati çekerek, "Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin ile uğraşıyoruz. kendi oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı, biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. Üç veya dört sporcu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık"

Bütçede bir sorun olmadığını da aktaran Kartal, şöyle devam etti: "Bütçede bir sorun yaşamayacağız. Diğer kulüplere nazaran biz biraz daha dikkatliyiz. Çok fazla para vererek transfer yapmaktan yana değiliz. İyi, ucuz, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak. Biz önümüzü görüyoruz ve bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bu yıl 10-12 milyon euro civarında bir bütçe düşünüyoruz. Vedat Muric ile ilgili sonraki satışından yüzde 15 pay koyduk. 'den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Onun dışında bir periyot çerçevesinde ödemesini yaptık. Sanıyorum üç veya dört ay içerisinde bedeli ödenecek. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin euro çerçevesinde bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum."