Hasan Çavuşoğlu: "Emre Akbaba, Fenerbahçe ile anlaşmıştı"

Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Çavuşoğlu Alanyaspor'un başına 2. Lig'deyken geçtiğini hatırlatırken, "Maddi anlamda inanılmaz zor durumdaydılar. O zaman bir hedef koydum, kulübün borcunu bitirme hedefi. 2 yılda kulübün borcunu bitirdik. 3. yıl zaten 1. lige yükseldik. Bu sezon da ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii ki Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz de ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ligin renklenmesi için Anadolu'dan bir şampiyon daha çıkmasını da isteriz." dedi.

"Transfer teklifi almadık"

Ara transfer döneminde herhangi bir oyuncuları için teklif almadıklarını da belirten Çavuşoğlu, "Bazı oyuncularımızın ismi gündeme geldi ama resmi transfer teklifi almadık. Çekirdek kadromuz bozulmadı. Mustafa Pektemek, Emircan ve Cenk Gönen'i kadromuza kattık. Sezon başında aldığımız oyuncular da iyi uyum sağladı. 'de futbolun geriye gitmesinin en büyük nedenlerinden biri sezon başında alınan ve sonra devre arası gönderilen transferler. Biz bu anlamda şanslıyız. Aldığımız bütün oyuncular tuttu." diye konuştu.

"Kimseye borcumuz yok"

Kulüp olarak yaptıkları oyuncu satışlarının kendileri için önemine değinen Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Oyuncuların bu yıl ki maaşları dışında kimseye borcumuz yok. Kulübü ayakta tutabilmek için satış mutlaka yapmalısınız. Geri dönüp baktığınız zaman son 3 yılda önemli oyuncular sattık. Emre Akbaba, Vagner Love, Merih Demiral ve Lucas var. Hemen hemen her sene bir oyucu sattık. Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle de kulüpler zorlandı hatta öyle olmasa bizim kasamızda paramız dahi olurdu."

"Emre Akbaba, ile anlaşmıştı"

Oyuncu satışlarında tüm kulüplerle aralarının iyi olduğunu da değinen Hasan Çavuşoğlu, forması giyen eski oyuncuları Emre Akbaba'nın transfer süreciyle ilgili ise, "Hangi takım bizimle ve oyuncuyla anlaşırsa biz oyuncuyu o takıma veririz. Emre Akbaba, Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Bunu kimse inkar edemez. Fenerbahçe ile söz kesmişti. Biz ondan sonra Fenerbahçe ile masaya oturduk. Bize o zaman herkes yüklendi ama işin aslını anlatınca anladılar. O transferde en hatasız olan ben ve kulübümdür." şeklinde konuştu.