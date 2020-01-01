Hasan Çavuşoğlu Alanyaspor'un sırrını anlattı

Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider kapatan Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu politikalarını anlattı.

Geçtiğimiz sezonun flaş takımı , bu sezona da iyi bir giriş yaptı.Antalya ekibi, yeni bir yapılanmaya girmesine karşın Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'a konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, projelerini anlattı;

"Prensiplerimiz var"

"Başladığımız günden bu yana bir transfer politikamız var ve ondan ödün vermiyoruz. Prensiplerimiz var. Bütçemiz belli, yapımız belli, ilçe takımıyız. Buna göre hareket etmeliyiz. Hata mutlaka olur ama bizim gibi takımlarda çok hata olmamalı. Transferleri kendimiz yapıyoruz, menajerlerle çok fazla yüz göz olmuyoruz. Çalıştığımız iki üç menajer var tabii ki ama kendi beğendiğimiz oyunculara kendimiz giriyoruz. Menajerleri araya sokmamaya çalışıyoruz. Sokunca farklı şeyler ortaya çıkıyor. Defalarca bu kapıdan kovduğum menajerler oldu."

"Ligin daha çok başındayız"

"Çağdaş hocayı Sergen hoca zamanında çalışırken beğeniyorduk. İleride iyi bir hoca olacağını düşünüyorduk açıkçası. Sadece zamanıyla ilgili düşüncemiz vardı. Şimdi mi değil mi diye ama ekibimizle birlikte karar verdik. Yanında da iyi bir ekip olunca isabetli bir karar verdik. Lizbon’un kaleci hocası geldi, İtalya’dan yardımcı getirdik. Giovanni hoca burada zaten. Çağdaş hocanın oyuncularla iletişimi, yabancı dil bilmesi önemli artıydı. Ligin daha çok başındayız. Şu an iyi yerdeyiz ama henüz ortada bir başarı yok."

"Hocalarımızın birçoğunun politikaları yok"

"Hocalarımız alınmasın ama takım yapabilen hoca sayısı oldukça az. Ancak çalıştıkları takımlarda beğendikleri oyuncular varsa, 'Oraya gidince seni de alacağız' diyorlar, bunları yaşıyoruz, yaşadık. Çünkü malesef hocalarımızın birçoğunun dünya gözüyle bir oyuncu takip etme, izleme, araştırma gibi bir politikaları yok. Menajerlerin önerdikleriyle ya da çalıştıkları takımlardaki oyuncularla yürüyorlar."