Hasan Çavuşoğlu: 8 hafta kala Erol Bulut'u göndermem
Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut hakkında daha önce 'gidebilir' mesajı veren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Fanatik Gazetesinden Sefa Can Konuksever'e konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, ligin kalan 8 haftasında Erol Bulut'u bırakmayacaklarını belirtti;
"Ben o sözü, basında çıktığı gibi söylemedim. Teklif gelsin diye bekliyoruz sanki! Zaten sezonun bitimine 8 maç kalmış. Şu aşamada ne hocamız gider, ne biz bırakırız. Erol hocam takımın başında. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Anlaşabilirsek, uzatırız. Uzatsak dahi büyük takımdan teklif gelse, hoca gitmek istese hayır mı diyeceksin. Genç adam, hedefleri var. Daha yüksek noktalara ulaşmak isteyene bizde müsade verilir. Daha önce Emre Akbaba’da aynısını yaptık. Merih yarım sezon oynadı gitti. Teklif geldi, yollarını açtık."
'Teklif gelmedi'
"Ama net şekilde söylüyorum, ne Fenerbahçe bizimle iletişime geçti ne de hocaya bir teklif geldi. Ali Koç Başkan beni aradı, 'Basında çıkanlara inanmıyorsun değil mi?' dedi. 'Yok' dedim. Hoca burada mutlu. Uzatmak isterse, uzatırız. Zaten bizi bırakıp hiçbir Anadolu takımına gitmez. Erol hocanın geleceği çok parlak. Sergen hoca gibi aynı. Kapasitesi, yeteneği, bilgisi var. Her büyük takımı çalıştırır. Sergen hoca bizde başarılı olmasa Beşiktaş’a gidemezdi. Emre Akbaba, Merih, bizde yeniden doğan Ozan Tufan. Biz sadece futbolcu çıkarmıyoruz, Alanyaspor olarak hoca da yetiştiriyoruz."