Hasan Çavuşoğlu: 8 hafta kala Erol Bulut'u göndermem

Alanyaspor Başkanı, daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek kalan 8 hafta için Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye göndermeyeceğini söyledi.

Adı ile anılan Erol Bulut hakkında daha önce 'gidebilir' mesajı veren Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Fanatik Gazetesinden Sefa Can Konuksever'e konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, ligin kalan 8 haftasında Erol Bulut'u bırakmayacaklarını belirtti;

"Ben o sözü, basında çıktığı gibi söylemedim. Teklif gelsin diye bekliyoruz sanki! Zaten sezonun bitimine 8 maç kalmış. Şu aşamada ne hocamız gider, ne biz bırakırız. Erol hocam takımın başında. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Anlaşabilirsek, uzatırız. Uzatsak dahi büyük takımdan teklif gelse, hoca gitmek istese hayır mı diyeceksin. Genç adam, hedefleri var. Daha yüksek noktalara ulaşmak isteyene bizde müsade verilir. Daha önce Emre Akbaba’da aynısını yaptık. Merih yarım sezon oynadı gitti. Teklif geldi, yollarını açtık."

Daha fazla takım

'Teklif gelmedi'

"Ama net şekilde söylüyorum, ne Fenerbahçe bizimle iletişime geçti ne de hocaya bir teklif geldi. Ali Koç Başkan beni aradı, 'Basında çıkanlara inanmıyorsun değil mi?' dedi. 'Yok' dedim. Hoca burada mutlu. Uzatmak isterse, uzatırız. Zaten bizi bırakıp hiçbir Anadolu takımına gitmez. Erol hocanın geleceği çok parlak. Sergen hoca gibi aynı. Kapasitesi, yeteneği, bilgisi var. Her büyük takımı çalıştırır. Sergen hoca bizde başarılı olmasa Beşiktaş’a gidemezdi. Emre Akbaba, Merih, bizde yeniden doğan Ozan Tufan. Biz sadece futbolcu çıkarmıyoruz, Alanyaspor olarak hoca da yetiştiriyoruz."

'Merih Demiral'la sık sık konuşuyoruz'

Merih Demiral hakkında da konuşan deneyimli başkan, yönetimden muhalefet olmasına karşın genç oyuncuyu kadroya kattıklarını belirtirken, "Merih’in böyle olmasını ben ilk günden bekliyordum. İnanmasam, güvenmesem zaten almam. kulübündeydi. İzleme fırsatım oldu. Satın olma opsiyonlu getirdik. Çocukta ayrı bir yetenek var. Çok belli. O zaman bile ne yapacak bu adamı diyenler vardı. Yönetimin içinde dahi faydalı olmayacağını düşününler oldu. Ama biz o şansı verdik çünkü o şansa ihtiyacı vardı. Mesut hoca oynattı. Sergen hoca da zaten görür görmez, kalitesini anladı. Değişik bir stoper. Onu görmemek, futboldan anlamamak demek. Yolu açık olsun. Evladım gibi. Sık sık konuşuyoruz. İnşallah sakatlık sonrası sağlıklı dönecek. Milli maçların bu süreçte olmaması bir anlamda onun şansı belki. EURO 2020 de ertelendi. Kısmeti böyleymiş" ifadelerini kullandı.