Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık sinyalini verdi.

Son 9 maçın 8'ini kazanamayan 'de yeni sezonda kadro revizyonu bekleniyor. Takımdan ayrılması beklenen oyunculardan biri de Hasan Ali Kaldırım.

Hürriyet Gazetesin'den Süleyman Arat'ın haberine göre Hasan Ali Kaldırım ayrılık sinyalini verdi.

Arat, maçın ardından Hasan Ali'nin kendisine, "Sürekli beni yazıyorsunuz. Ben, ben, ben. Bakalım seneye ne yazacaksınız! Yok imzalamıyormuşum, yok indirime gitmiyormuşum" dediğini belirtti.

Daha fazla takım

Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede de, "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız" dedi.