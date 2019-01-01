Hasan Ali Kaldırım'a West Ham talip oldu
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Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin inişli çıkışlı geçirdiği sezonda gösterdiği performansta öne çıkan isimlerden biri olmuştu.
BBC'nin haberine göre, başarılı oyuncuyu transfer etmek için Premier Lig ekiplerinden West Ham devreye girdi.
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2017 yılında milli oyuncuyla ilgilenen ancak transferi gerçekleştiremyen Londra ekibi, Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle temas kurdu.
Habere göre, sarı lacivertli ekibin sol bek oyuncusu da Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.
Hasan Ali Kaldırım, Fransa ve İzlanda karşılaşmaları için kadrosunda bulunduğu A Milli Takım adına 30 maça çıktı.