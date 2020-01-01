Hasan Ali Kaldırım: "Evde pasta yapıyorum"

Hasan Ali Kaldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'nin deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği günlerini anlatırken, bu sezonki performansını değerlendirdi.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki oyuncu takım halinde her gün bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, "Takım halinde her gün hocamızı görerek, hocamız da bizi görerek idmanları gerçekleştirebiliyoruz. Olağanüstü bir durum, sürecin ne kadar böyle devam edeceğini şu anda bilemiyoruz. Kimse bilemiyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz için, en iyi şekilde, kondisyon kaybını en az seviyede tutarak tekrar maçlara başlayacağımızı ümit ediyorum. Önemli olan devletimizin, bakanlıklarımızın söylediklerine dikkat etmek, kurallara uymak. Tüm dünya için olağanüstü bir durum. Bizler de sporcular olarak evlerimize kapandık ve tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz." dedi.

Hasan Ali, kendi açısından da şanssız bir sezon olduğunu belirtirken, "Kişisel olarak ben iyi bir sezon geçiremedim. Aynı sakatlığı iki kere yaşadım. Bu süreç benim için de kolay değil ama maalesef bu salgını psikoloji ve mental olarak iyi atlatabilmek için vücut direncimizin, bağışıklık sistemimizin de en iyi şekilde kalması lazım. Ben önceden evimin bir bölümünü spor salonuna çevirmiştim, bu yüzden biraz şanslıyım. Belki herkes bu kadar şanslı değil. Sadece spor anlamında değil, insanaları mutlu eden neyse, evde onları yapabilir, onu tavsiye edebilirim." diye konuştu.

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"Evde pasta yapıyorum"

Hasan Ali Kaldırım evde geçirdiği zamana dair ise şöyle konuştu: "Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Onun dışında puzzle yapıyorum, PS oynuyorum, kitap okuyorum. İnşallah canımız çok sıkılmaz ve kendimizi yemeğe vermeyiz."

"Önemli olan insan sağlığı"

"Bir spor branşının yürüyebilmesi için önemli olan, futbolcuların sağlıklı olması." diyen Hasan Ali, şöyle devam etti: "Teknik heyet ve idari personelin de sağlıklı olması. Onun için her şeyden önce gelen insan sağlığı. Ayrı bir konu da var, ekonomi olarak da ayrı parantez açmak lazım. En önemlisi insan sağlığı. Ne kadarlık bir süreç var, bilemiyoruz. Ne zaman maçlar oynanacak, bilemiyoruz. Onun için kendimizi en iyi şekilde hazır tutmamız lazım. Herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp, temennim en kısa sürede futbola geri dönmek. Herkes etkilendi, etkilenmemek mümkün değil, böyle bir şey ilk kez yaşanıyor. Herkeste soru işareti var, bu da gayet doğal. Herkesin isteği aynı, en kısa sürede sahalara dönmek."