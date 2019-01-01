Hasan Ali Kaldırım e-spor takımı kurdu

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki, "hak3esports" adlı bir e-sports takımı kurdu.

'nin sok beki Hasan Ali Kaldırım, saha dışında yaptığı bir atılımla gündem oldu.

29 yaşındaki milli sol bek, "hak3esports" adlı bir e-spor takımı kuracağını duyurdu.

Takımın ismi, başarılı oyuncunun isminin baş harfleri ve forma numarası olan 3 rakamı kullanılarak oluştu.

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Hasan Ali, e-spor takımı için bir de Instagram hesabı oluşturdu.

Kurulan sayfada, "Yakında geliyor" ifadesi kullanıldı.

Sezona sakatlığının tedavisi sebebiyle geç başlayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe formasıyla 2 maçta görev yaptı.