Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü
Yorum()
AA
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de mücadelenin 39. dakikasında Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördü. Hasan Ali gördüğü bu kartla takımının önümüzdeki hafta oynayacağı Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, 11 karşılaşmada sahaya çıkarken oynadığı son 6 maçta dördüncü sarı kartını görmüş oldu.
Deneyimli oyuncu daha önce Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor mücadelelerinde kart görmüştü.