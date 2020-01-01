Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü

Konyaspor karşısında sezonun dördüncü kartını gören Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 26. haftasında 'a konuk olan 'de mücadelenin 39. dakikasında Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördü. Hasan Ali gördüğü bu kartla takımının önümüzdeki hafta oynayacağı mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, 11 karşılaşmada sahaya çıkarken oynadığı son 6 maçta dördüncü sarı kartını görmüş oldu.

Deneyimli oyuncu daha önce , ve mücadelelerinde kart görmüştü.