Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu
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AA
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi.
Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.
Deneyimli file bekçisi, rahatsızlığı sebebiyle bu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.