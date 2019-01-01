Penaltı Kralı: Harun Tekin kaç penaltı kurtardı?

Harun Tekin, son yıllarda yaptığı penaltı kurtarışlarına Zenit karşısında yenisini ekledi. Peki Harun Tekin kariyerinde kaç penaltı kurtardı?

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit karşısında bir penaltı kurtarışı daha yaptı.

Son yıllarda Bursaspor forması altında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adından sıkça söz ettiren Harun, Fenerbahçe kariyerindeki ilk penaltısını da Trabzonspor karşısında kurtarmıştı.

Zenit mücadelesinde 42. dakikada Sebastian Driussi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı düdüğü çaldı.

Mak'ın kullandığı penaltıyı Harun Tekin kurtardı.

Harun Tekin kaç penaltı kurtardı?

Opta verilerine göre Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu, yani %53'ünü kurtardı.

Opta'nın gol beklentisi (xg) modeline göre bir penaltının gol olma ihtimali %79'dur.

%53 - Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı (%53). Opta'nın gol beklentisi (xg) modeline göre bir penaltının gol olma ihtimali %79. . pic.twitter.com/4nLI1j9dz1 — OptaCan (@OptaCan) 12 Şubat 2019

Harun, 2014-15 sezonu başından bu yana ligin en çok penaltı kuraran kalecisi konumunda.

29 yaşındaki file bekçisi, bu süreçte 24 kez penaltı atışıyla karşı karşıya kaldı ve 11 tanesini kurtardı.