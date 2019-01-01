Harry Redknapp: Pochettino neden Arsenal'e gitmesin ki?

5.5 yıl boyunca Tottenham'da görev yapan Mauricio Pochettino'nun bir sonraki durağı neresi olacak?

Harry Redknapp'a göre 'da görevine son verilen Mauricio Pochettino, ile anlaşabilir.

Harry Redknapp, Arsenal'deki koltuğu sallantıda olan Unai Emery yerine Pochettino'nun göreve gelme olasılığını değerlendirdi. Redknapp, TalkSPORT'a verdiği demeçte, "Pochettino'nun görevden alınmasıyla Premier Lig'deki menajerler bu durumun hiç akıllıca olmadığını düşünmüşlerdir. Ayrıca birkaç kulüp başkanı böyle bir teknik direktöre sahip olma düşüncesiyle bile heyecanlanmıştır" dedi.

Tottenham'dan Arsenal'e transfer olan son teknik adam 1998 yılında George Graham'dı. Tottenham'ın eski teknik direktörü Redknapp, Arjantinli çalıştırıcı için Arsenal seçeneğini değerlendirirken bu durumun imkansız olmadığını söyledi:

"Premier Lig'de korkutucu zamanlar geçiren birkaç kulüp var. Pochettino eğer isterse neden Arsenal'e gitmesin ki? Taraftarların onu sevmeyeceklerini mi düşünüyorsunuz? Maçları kazanmaya başladıktan sonra işler değişir. Futbolda böyle durumlar her zaman olur."